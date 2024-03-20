Мир 20 марта 2024, 19:05 «Белшина» вышла из-под санкций ЕС Суд ЕС снял санкции с предприятия «Белшина» Freepik

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Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с ОАО «Белшина». Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

Белорусская компания стала жертвой европейских рестрикций из-за того, что она, по мнению обвинителей, будучи крупной государственной компанией, была источником доходов «режима Лукашенко».

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Однако стороне защиты удалось доказать, что бизнес компании был убыточным в годы, которые предшествовали включению производителя в санкционный список.

Правительство Японии объявило о введении очередных антироссийских санкций. Их ввели против 12 физических лиц и 36 компаний. В черный список попали омбудсмены Чечни, Калужской и Ростовской областей, конструкторское бюро «Новатор», концерн «Калашников» и предприятие «Атомфлот».