Белов прокомментировал отказ Крамп-Карренбауэр баллотироваться в канцлеры Германии

Крамп-Карренбауэр также намерена покинуть пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом написал RT.

Белов считает, что в ХДС должны сказать Аннегрет спасибо за то, что она покидает партию своевременно. По его словам, она поняла, что 14 месяцев ничего для нее не сделала, поэтому дает возможность спокойно найти председателя.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр помогает партии в рамках кризиса начать решать проблемы на федеральном уровне», — заявил Белов.