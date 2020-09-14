Белорусы забрали из банков сотни миллионов долларов на фоне ситуации в стране

Жители Белоруссии начали обналичивать свои счета и депозиты на фоне протестов. В августе клиенты банков уже забрали более 624 миллионов долларов, сообщили в Нацбанке страны.

Согласно информации Нацбанка, объем валютных сбережений граждан на счетах и депозитах составил 6,48 миллиарда долларов. Всего за месяц этот показатель упал на 8,8%. Такой отток валюты стал рекордным с 2003 года.

Кроме того, в августе население забрало из финансовых организаций 975,4 миллиона белорусских рублей (около 379 миллионов долларов — прим. ред.). Остатки на карточных и текущих счетах в августе снизились на 21% и составили 704,6 миллиона рублей. Граждане сняли 270,8 миллиона рублей со срочных вкладов, а снижение составило 5,5%. Всего отток за последний месяц лета перебил показатели марта 2020 года. Тогда клиенты банков забрали 649,6 миллиона рублей в национальной валюте.

Но в Белоруссии сократился и объем наличных денег — на 110,6 миллиона рублей. Теперь в обороте 4,1 миллиарда рублей, что меньше на 2,6%. До этого цифры росли в течение четырех месяцев.

Протесты начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов. По итогам голосования победил действующий лидер республики Александр Лукашенко. Несогласные с этим требуют его отставки и проведения повторного голосования.