Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская обратилась к милиции и протестующим. Она призвала правоохранителей не применать насилие, а протестующих — не идти на провокации и не провоцировать милицию.

«Хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — сказала она.

Прежде всего она обратилась к офицерам, в чьих силах прекратить беспредел.

Видео: Nexta

Белорусское МВД в ответ официально заявило, что контролирует ситуацию с протестами. Люде же пока не уходят с главных улиц Минска, тем временем силовики группируются на центральной улице — проспекте Независимости. СМИ пишут, что на протестах в Минске есть пострадавшие и со стороны протестующих и со стороны МВД.

В некоторых городах правоохранители отказались разгонять акцию протеста — в частности, в Кобрине и Гродненской области. ОМОН просто опустил щиты.