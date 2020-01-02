Белорусскую журналистку заподозрили в опьянении во время прямого эфира. Видео

Белорусскую журналистку Елену Козлову заподозрили в том, что она вышла в прямой эфир в нетрезвом состоянии. Она вела новогодний репортаж телеканала местного СТВ.

После просмотра этого ролика становится понятно, на чем основаны эти подозрения. Ведущая то и дело забывала свою речь и подглядывала на планшет с текстом, который держала в руках. Но даже это не помогло — Елена постоянно запиналась, а некоторые слова не могла выговорить с первого раза. К середине ролика она перестала пытаться сказать что-то самостоятельно, и в открытую стала читать с листочка. Но и это не избавило Козлову от ошибок: в какой-то момент она просто замолчала, внимательно вглядываясь в текст.

«Говори, говори!», — слышен голос за кадром, который, вероятно, принадлежал оператору.

Но ведущая продолжила стоять молча, слегка покачиваясь. Создавалось впечатление, что она сейчас упадет. Однако Елена устояла на ногах и даже смогла собраться с мыслями и продолжить читать текст. Правда, ненадолго — спустя несколько предложений она вновь замолчала.

«Заканчивай!», — посоветовал ей тот же голос за кадром.

Однако закончить ей не дали — на середине предложения эфир прервали, и вместо Козловой показали ведущего в студии.