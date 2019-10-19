Белорусскую ОПГ накрыли в Германии. Их поимкой занимались 3 страны

Немецкие полицейские вместе с французской жандармерией, властями Чехии и Европейским полицейским агентством (Европол) обезвредили членов банды из Белоруссии. Преступники промышляли грабежом грузовиков в Нижней Саксонии.

Как сообщил портал телеканала Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз Европола, за бандитами следили с декабря 2018 года.

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«Целью ОПГ, в состав которой входили как минимум шесть граждан Белоруссии, являлись грузовые автомобили на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Только в федеральной земле Нижняя Саксония злоумышленники подозреваются в совершении почти 60 преступлений», — приводит телеканал текст сообщения Европола.

В ходе расследования стало известно, что члены банды совершили ряд аналогичных преступлений и во Франции. В Европу преступники приехали специально для того, чтобы грабить фуры.

10 октября четырех членов ОПГ и ее главаря задержали поличным на территории Германии. Во время задержания полицейские конфисковали грузовик с украденными телевизорами.

Расследование дела преступной группы продолжается.