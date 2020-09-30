Белорусскую баскетболистку Левченко задержали в аэропорту Минска

Милиция задержала белорусскую баскетболистку Елену Левченко в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение. В правоохранительных органах без уточнения сообщили, что спортсменку задержали за административное правонарушение.

«Она задержана за совершение административного правонарушения», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич. Собеседница добавила, что Левченко отвезли в отделение.

Издание «Наша Нива» со ссылкой на знакомых баскетболистки сообщило, что Левченко позвонила утром 30 сентября адвокату и сообщила, что ее везут в Ленинское РУВД Минска за участие в незаконных массовых мероприятиях. По данным издания, она регулярно ходила на марши протеста и выступала за проведение повторных выборов президента Белоруссии.

Массовые протесты в республике начались в день президентских выборов, 9 августа. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы белорусских городов, начались стычки с силовиками. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко, пишет RT.