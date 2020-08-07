Белорусскому звукорежиссеру дали 10 суток за песню «Перемен» на митинге

Звукорежиссера Кирилла Галанова из Минска арестовали на десять суток. Их он получил за то, что вместе с коллегой Владиславом Соколовским включил 6 августа песню Виктора Цоя «Перемен».

По даннымбелорусского издания «Наша Нiва», Галанов получил пять суток под стражей по статье КоАП «Мелкое хулиганство» и еще пять суток по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Его адвокат Сергей Зарицкий рассказал «Медиазоне», что будет обжаловать решение суда. Он добавил, что заявление на звукооператоров подал начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Юрий Цаба. Суд над Владиславом Соколовским все еще идет.

Галанов и Соколовский включили «Перемен» в центре Минска накануне. После этого их задержали. Мужчины заявили, что поставили песню Цоя сознательно и были готовы к тому, что могут потерять работу. Как уточнила «Газета.ru», праздничное мероприятие проходило в поддержку белорусских властей.

Белоруссия будет выбирать президента 9 августа. Во время предвыборной гонки в стране прошла серия митингов в поддержку оппозиции. Некоторых ее лидеров задержали. Берлин, Париж и Варшава призвали Минск отпустить всех политических заключенных до выборов.