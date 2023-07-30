Мир 30 июля 2023, 22:37 Белорусскому болельщику в Польше порвали шарф из-за русской речи Белорусскому болельщику порвали шарф на футбольном матче в Польше из-за русской речи РИА «Новости»

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Белорусский болельщик польского клуба «Шленск» после матча второго тура чемпионата Польши по футболу написал в Twitter, что ему порвали шарф из-за русской речи. Матч проходил во Вроцлаве, где Константин проживает уже два года.

Футбольный фанат рассказал, что после матча он с другом направился к автобусной остановке, но их остановил болельщик, среагировав на русскую речь. Он хотел выяснить, из Польши ли Константин, но когда получил ответ, что из Белоруссии, то порвал шарф мужчины и ушел.

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«Я не собирался с ним драться. Понимал его мотивы и не мог разрешить эту проблему словами. Наверное, он решил, что я недостоин носить шарф», — написал Константин.

Белорус отметил, что уже два года проживает во Вроцлаве. Он не собирается требовать с обидчика шарф или искать виноватых. Константин заявил, что польское общество должно обратить внимание на подобное недостойное поведение. Плохой подход — судить человека по языку, на котором он говорит, подчеркнул Константин.

Во время матча фанаты «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры, чем спровоцировали громкий скандал. Местные СМИ написали, что футбол — не место для политических протестов.