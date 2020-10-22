Белорусской оппозиции присудили премию имени Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год решили присудить белорусской оппозиции. Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на пленарной сессии в Брюсселе.

«Для меня большая честь объявить, что женщины и мужчины демократической оппозиции в Белоруссии стали лауреатами премии Сахарова 2020 года. На их стороне то, что грубой силе никогда не победить, — правда. Не отказывайтесь от своей борьбы. Мы на вашей стороне», — передает ТАСС слова Сассоли.

Речь идет об оппозиции, которую представляет координационный совет. Среди победителей числятся Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Вручать премию будут 16 декабря в резиденции Европарламента в Брюсселе.

Премию присуждают с 1988 года. Названа она в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Когда-то на нее были номинированы бывшая украинская летчица Надежда Савченко, белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция разработала план на случай, если Александр Лукашенко до понедельника не оставит президентский пост.