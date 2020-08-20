Глава стачкома МАЗ задержан белорусской милицией
Милиция задержала лидера общенационального стачечного комитета Белоруссии «МАЗ». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).
«Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются», — приводит агентство сообщение ведомства.
В Минске бастуют несколько предприятий, среди которых МАЗ, МЗКТ и БЕЛАЗ.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что трудовые коллективы являются основой страны. Он посетил несколько бастующих минских заводов. Так, на встрече с работниками Минского тракторного завода он заявил, что никогда не уступит, когда на него давят.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа победы на выборах действующего президента. По официальным данным, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.