Глава стачкома МАЗ задержан белорусской милицией

«Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются», — приводит агентство сообщение ведомства.

В Минске бастуют несколько предприятий, среди которых МАЗ, МЗКТ и БЕЛАЗ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что трудовые коллективы являются основой страны. Он посетил несколько бастующих минских заводов. Так, на встрече с работниками Минского тракторного завода он заявил, что никогда не уступит, когда на него давят.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа победы на выборах действующего президента. По официальным данным, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.