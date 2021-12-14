Белорусского блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Пытавшегося выдвинуться в президенты Белоруссии блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Как сообщило БелТА, такое решение вынес Гомельский областной суд. Заседание прошло в следственном изоляторе, где содержится обвиняемый.

Согласно материалам дела, Сергей Тихановский и его соратники занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Сам блогер вел каналы на YouTube и в Telegram.

Следователи доказали, что Тихановский открыто призывал к насилию против представителей власти и сотрудников силовых структур. Кроме того, он взаимодействовал с администрациями Telegram-каналов, признанных в Белоруссии экстремистскими.

Сергей Тихановский планировал зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах в Белоруссии 2020 года. В стране он был известен как автор популярного видеоблога «Страна для жизни».

Силовики задержали Тихановского во время сбора подписей в Гродно, где обвинили в насилии в адрес сотрудника милиции. Подать документы в Белорусский ЦИК для регистрации блогер не смог, и вместо него кандидатом на президентских выборах стала его жена Светлана Тихановская.

Вокруг ее кандидатуры объединились все противники действующего главы государства Александра Лукашенко.

В ночь после президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. На улицы вышли несогласные с результатами, что победу снова одержал Лукашенко. Первые несколько дней на улицах Минска и других городов происходили жестокие столкновения между участниками митингов и сотрудниками полиции.

Светлана Тихановская уехала из страны. В Белоруссии против нее завели уголовное дело о самовольном присвоении власти.

Руководство Белоруссии считает, что за организацией и управлением массовыми протестами в стране стояли внешние силы.