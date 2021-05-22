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    22 мая 2021, 20:46

    Белорусского активиста задержали у посольства в Киеве с навозом

    Алена Макаренко

    Белорусского активиста Петра Маркелова задержали у посольства республики в Киеве. Об этом сообщила замглавы отдела коммуникации полиции столицы Украины Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24».

    Белорусского активиста задержали у посольства в Киеве с навозом

    Мужчина вместе с единомышленниками подъехал к дипломатическому учреждению на синем фургоне. Молодые люди хотели перебросить несколько мешков с навозом через ограду. Правоохранители составили на активиста административный протокол о мелком хулиганстве.

    «Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство, и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», — сказала Гирдвилис.

    Мужчине грозит штраф, исправительные работы или административный арест.

    Белорусский активист уже несколько месяцев живет в Киеве.