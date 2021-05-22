Белорусского активиста задержали у посольства в Киеве с навозом

Белорусского активиста Петра Маркелова задержали у посольства республики в Киеве. Об этом сообщила замглавы отдела коммуникации полиции столицы Украины Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24».

Мужчина вместе с единомышленниками подъехал к дипломатическому учреждению на синем фургоне. Молодые люди хотели перебросить несколько мешков с навозом через ограду. Правоохранители составили на активиста административный протокол о мелком хулиганстве.

«Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство, и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», — сказала Гирдвилис.

Мужчине грозит штраф, исправительные работы или административный арест.

Белорусский активист уже несколько месяцев живет в Киеве.