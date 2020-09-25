Белорусское сетевое издание tut.by предупредило о возможной утрате статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с исковым заявлением о лишении информационного портала tut.by статуса СМИ. Заседание, назначенное на 8 октября, состоится в Экономическом суде Минска.

В издании сообщили, что сейчас юристы изучают полученные документы.

«Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы, для того чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров», — заявили представители портала.

В случае удовлетворения иска министерства, tut.by сможет продолжить работу в качестве интернет-ресурса. Однако статус СМИ давал ему ряд преимуществ. Например, позволял журналистам присутствовать в районах вооруженных конфликтов на законных основаниях.

Издание было основано в 2000 году, статус СМИ получило в январе 2019 года. С августа 2020 года оно получило четыре предупреждения от Мининформа Белоруссии за публикацию материалов, связанных с президентскими выборами.