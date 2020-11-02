Белорусское МВД сообщило об использовании протестующими взрывного устройства

В отношении задержанных составлены административные протоколы. Вчера в Минске прошла очередная акция протеста. Во время нее омоновцы открыли предупредительный огонь в воздух, когда к ним приблизилась колонна протестующих. В результате толпа обошла силовиков и продолжила свой маршрут. Предварительно, на месте находилось около 300 сотрудников ОМОНа. По словам очевидцев, в воскресенье на митинге была задействована бронетехника с пулеметами.

Еще один митинг прошел 31 октября. Более ста оппозиционеров прошли маршем через центр Минска. Среди участников были люди с ограниченными возможностями. Также в этот день в другом районе города прошел женский марш. Однако на него пришло всего несколько десятков местных жительниц. Раньше участников было в разы больше.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с августа. Первый раз несогласные вышли после оглашения результатов выборов. За этот период многие пострадали как со стороны активистов, так и со стороны правоохранительных органов.