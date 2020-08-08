Белорусское государственное ТВ вырезало 17 кадров с вытирающим пот Лукашенко

На всех удаленных из трансляции кадрах глава республики вытирает пот с лица. Всего представители СМИ насчитали 17 таких эпизодов.

Телевизионную версию послания Лукашенко показали вечером 4 августа.Она отличалась от прямой трансляции утром того же дня.

С обращением к народу Лукашенко выступил утром 4 августа — за пять дней до очередных президентских выборов. Около полутора часов глава республики рассказывал о задержанных российских наемниках, коронавирусе, молодежи, митингах, а еще он упомянул о главном оппоненте в избирательной гонке — Светлане Тихановской, которую вместе с единомышленницами назвал «несчастными девушками».

Гости аплодировали Лукашенко 2,5 минуты. Овации начались после слов главы государства о чистой, независимой и любимой Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Светлана Тихановская — единственная из главных конкурентов Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы.

Более 30 россиян задержали в Белоруссии в конце июля. Их назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер» и обвинили в планировании массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов. Эта история — провокация, устроенная третьим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.