Белорусским депутатам начали поступать угрозы

В Следственном комитете Белоруссии сообщили о поступающих угрозах некоторым депутатам. Хулиганы обещают расправу членам семей чиновников, если те не сложат полномочия.

По данным ведомства, уже зарегистрировано более 150 случаев с угрозами представителям власти через сообщения, передает сайт Следственного комитета РБ. В частности угрозы получили судьи, депутаты и члены избирательных комиссий. С начала августа по данным фактам возбуждено более 50 уголовных дел.

В ведомстве отмечают, что есть случаи, когда словесные угрозы перерастают в насилие и беспорядки. Нескольким депутатам Палаты представителей Национального собрания злоумышленники повредили автомобили.

Сотрудники Следственного комитета предупреждают, что политические убеждения не оправдывают противозаконных действий.

«Помните! Мы — белорусы, мирный и сдержанный народ, который не приемлет насилия и должен решать все вопросы, выражая личное мнение только законным путем», — говорится в сообщении.

В воскресенье в центре Минска прошел оппозиционный митинг. Известно о 125 задержанных.