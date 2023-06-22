22 июня 2023, 14:43
Белорусский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение
Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-24
Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадали члены экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
В ведомстве подчеркнули, что жесткую посадку вертолет совершил в Барановичском районе Белоруссии около 13:30 минут.
Реклама
«Члены экипажа получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении.
Причины жесткой посадки вертолета установит специальная военная комиссия.
Российский военный вертолет Ми-24 осенью 2020 года сбили на границе Армении и Азербайджана. Экипаж сопровождал колонну военной техники миротворцев, которые следовали на базу в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами.
Министерство обороны Армении заявило, что в вертолет попал снаряд, выпущенный военными Азербайджана. Генеральная прокуратура республики объявила о заведении уголовного дела. Министерство иностранных дел Азербайджана признало вину за действия своих военных и уточнило, что удар по вертолету нанесли по ошибке.
Вертолеты
Белоруссия
Армия
Реклама
Реклама