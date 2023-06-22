Мир 22 июня 2023, 14:43 Белорусский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение Минобороны Белоруссии сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-24 РИА «Новости»

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Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадали члены экипажа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве подчеркнули, что жесткую посадку вертолет совершил в Барановичском районе Белоруссии около 13:30 минут.

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«Члены экипажа получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении.

Причины жесткой посадки вертолета установит специальная военная комиссия.

Российский военный вертолет Ми-24 осенью 2020 года сбили на границе Армении и Азербайджана. Экипаж сопровождал колонну военной техники миротворцев, которые следовали на базу в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли два члена экипажа. Еще одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами.

Министерство обороны Армении заявило, что в вертолет попал снаряд, выпущенный военными Азербайджана. Генеральная прокуратура республики объявила о заведении уголовного дела. Министерство иностранных дел Азербайджана признало вину за действия своих военных и уточнило, что удар по вертолету нанесли по ошибке.