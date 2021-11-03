Белорусский ведущий назвал Собчак «адской лошадью» за ее высказывания о Лукашенко

По мнению белорусского журналиста Григория Азаренка, российская телеведущая Ксения Собчак — «адская лошадь». Так он высказался в эфире телеканала СТВ. Фрагмент передачи появился на YouTube-канале.

Еще Азаренок назвал Собчак «медиатварью», сказал, что она одна из покровительниц жизни, канализации и плесени человечества — извращенцев, педофилов, террористов и проституток.

«Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм», — заявил ведущий программы.

Вдобавок Азаренок, прославившийся необдуманными и странными заявлениями, предположил, что судьба Ксении Собчак будет похожа на судьбу французского писателя Маркиза де Сада. По мнению белорусского журналиста, это любимый автор Собчак. Он упомянул, что писатель якобы писал последнее сочинение собственными испражнениями на стенах психиатрической больницы. Собчак пока никак не прокомментировала это желчное высказывание.

Недавно Собчак заявила, что спиртные напитки и наркотики стоит начать продавать в России только людям с высшем образованием.