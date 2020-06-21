Белорусский тележурналист обвинил ТВ во лжи на тему протестов

Работающий на государственном белорусском канале СОНТ тележурналист Артемис Ахпаш обратился к коллегам с призывом прекратить лгать о происходящих в республике событиях. Он подчеркнул, что такие журналисты ничем не лучше силовиков, ни за что «пакующих» граждан на улицах.

Ахпаш задал коллегам вопрос, что они чувствуют, когда произносят в эфире откровенную ложь? Неужели их все устраивает?

«А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты — это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям», — заявил в Instаgrаm тележурналист.

Он уточнил, что за десять лет работы на ТВ не раз получал предложения стать ведущим новостей, но всегда отказывался.

«В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С „таким“ телевидением мне не по пути», — заключил телеведущий.

Его пост собрал за сутки более 40 тысяч лайков и свыше шести тысяч комментариев.

Как сообщило издание The Village Беларусь, через несколько часов профиль Артемиса Ахпаша был удален из раздела сотрудников на сайте ОНТ. Ранее в нем сообщалось, что журналист работал на СТВ, «Беларусь-2» и вел народную игру «Удача в придачу с „Евроопт“».

Час назад Ахпаш опубликовал еще один пост, в котором подчеркнул, что высказал собственное мнение, а не искал хайпа. Он ничего не сообщил о трудовом статусе на ОНТ, но признался, что ему поступали предложения о смене деятельности.

Я — не политический обозреватель и журналист. Были и те, кто предложил мне вести данную тему и далее. Но я остаюсь честным перед самим собой и вами. Я — ведущий развлекательного жанра. И, по возможности, продолжу свою деятельность в этом жанре, но только вне государственного телевидения Артемис Ахпаш тележурналист

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