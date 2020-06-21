    21 июня 2020, 22:34

    Белорусский тележурналист обвинил ТВ во лжи на тему протестов

    Анастасия Кукова

    Работающий на государственном белорусском канале СОНТ тележурналист Артемис Ахпаш обратился к коллегам с призывом прекратить лгать о происходящих в республике событиях. Он подчеркнул, что такие журналисты ничем не лучше силовиков, ни за что «пакующих» граждан на улицах.
    Белорусский тележурналист обвинил ТВ во лжи на тему протестов

    Ахпаш задал коллегам вопрос, что они чувствуют, когда произносят в эфире откровенную ложь? Неужели их все устраивает?

    «А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты — это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям», — заявил в Instаgrаm тележурналист.

    Он уточнил, что за десять лет работы на ТВ не раз получал предложения стать ведущим новостей, но всегда отказывался.

    «В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С „таким“ телевидением мне не по пути», — заключил телеведущий.

    Его пост собрал за сутки более 40 тысяч лайков и свыше шести тысяч комментариев.

    Как сообщило издание The Village Беларусь, через несколько часов профиль Артемиса Ахпаша был удален из раздела сотрудников на сайте ОНТ. Ранее в нем сообщалось, что журналист работал на СТВ, «Беларусь-2» и вел народную игру «Удача в придачу с „Евроопт“».

    Час назад Ахпаш опубликовал еще один пост, в котором подчеркнул, что высказал собственное мнение, а не искал хайпа. Он ничего не сообщил о трудовом статусе на ОНТ, но признался, что ему поступали предложения о смене деятельности.

    Я — не политический обозреватель и журналист. Были и те, кто предложил мне вести данную тему и далее. Но я остаюсь честным перед самим собой и вами. Я — ведущий развлекательного жанра. И, по возможности, продолжу свою деятельность в этом жанре, но только вне государственного телевидения

    Артемис Ахпаштележурналист

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