Белорусский телеканал сообщил о снабжении местных радикалов оружием с Украины

Белорусские радикалы имеют связи на Украине, оттуда им поставляли оружие для подготовки терактов. Об этом заявили в репортаже журналисты белорусского государственного телеканала ОНТ.

В качестве доказательства они приводят громкое дело Николая Автуховича. Его задержали после нескольких нападений в Гродненской области.

«У терроризма по-белорусски существенная подпитка с Украины: так было и в ситуации с Автуховичем, который для совершения терактов перевозил через границу оружие», — приводит слова из репортажа ОНТ «РИА Новости».

В декабре 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «группировка Автуховича» планировала организовать нападения на территории всей страны. Семеро ее участников, по словам главы республики, «тоннами везла оружие через Украину». Их подозревают в поджоге дома сотрудника местной милиции и в подрыве автомобиля.

Также телеканал приводит в пример американского адвоката Юрия Зенковича. Ему, по информации белорусских журналистов, тоже предлагали связаться с Киевом и «искать там поддержку».

11 апреля Зенкович был задержан в Москве силами ФСБ России и КГБ Белоруссии. Ему вменяют попытку военного переворота на территории Белоруссии. Белорусские телеканалы уже показали в прямом эфире, как Зенкович и другие обвиняемые на камеру согласились признать свою вину.