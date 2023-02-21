Мир 21 февраля 2023, 00:32 Белорусский суд оштрафовал бизнесмена за отказ продавать запчасти российским военным Прокуратура Белоруссии: бизнесмена оштрафовали за отказ продавать запчасти военным России РИА «Новости»

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Суд в Белоруссии приговорил индивидуального предпринимателя из города Барановичи Брестской области к штрафу за отказ продать автозапчасти российским военнослужащим. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

«Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 65-летнего М. — ему инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку», — заявили в ведомстве.

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Предпринимателю присудили штраф в размере 11,1 тысячи белорусских рублей (около 3,9 тысячи долларов). По данным следствия, подсудимый 20 октября 2022 года отказался продавать автозапчасти военнослужащим Российской Федерации. В Белоруссии за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее приказал обнародовать обновленную Концепцию национальной безопасности, чтобы показать миру, что республика является надежным союзником. При этом в случае агрессии «ответ станет быстрым, жестким и адекватным», пообещал глава государства.