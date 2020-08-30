Белорусский СК возбудил уголовные дела из-за давления на депутатов

Канал «Беларусь 1» показал видео с неназванным оперативным сотрудником, который заявил, что «указания по осуществлению противоправной деятельности» в отношении депутатов поступили в Координационный совет оппозиции из-за рубежа.

Два сообщения с угрозами пришли из Великобритании, уточнил сотрудник.

В свою очередь, «БелТА» сообщила, что угрозы парламентариям идут «из зарубежных центров в Польше и Чехии», от некоторых членов Координационного совета оппозиции, а также через Telegram-каналы.

Ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Светлана Шутова рассказала, что в пятницу, 28 августа, ей поступила угроза в одном из мессенджеров. Со слов депутата, ей угрожали расправой, если она не сдаст мандат.

Координационный совет оппозиции призывал граждан, не согласных с итогами президентских выборов, отзывать депутатов парламента. По данным Tut.by, к середине недели в 20 избирательных округах Минска активисты начали процедуру отзыва членов Палаты представителей.