Белорусский СК обратился к Дурову из-за призывов к насилию против силовиков в Telegram

Следственный комитет Белоруссии обратился к Павлу Дурову в связи с распространением в Теlеgrаm призывов к насилию против силовиков. СК республики рассчитывают на объективную оценку от компании, сообщило РИА «Новости».

Следователи в письме Дурову написали, что в ряде Telegram-каналов на фоне массовых протестов в августе 2020 года публиковались личные данные белорусских силовиков с указанием их имен, мест проживания и телефонов. В СК указали, что в этих публикациях призывали к насилию в отношении правоохранителей, а также их детей и родственников.

В СК Белоруссии отметили, что ранее на территории России блокировались аналогичные Telegram-каналы, в которых публиковались личные данные силовиков. В ведомстве напомнили, что условия использования мессенджера запрещают публичные призывы к насилию, а правила применяются ко всем, независимо от политической позиции.

«СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», — заявили в ведомстве.

В Минске 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, на борту которого находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали вместе с девушкой Софьей Сапегой, которая в ходе допроса призналась, что была редактором другого канала, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Против Сапеги в республике завели два уголовных дела.