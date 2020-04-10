Белорусский премьер призвал ЕАЭС отказаться от доллара

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны перестать рассчитываться в долларах и перейти на нацвалюту. Особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых сделок. Такое мнение высказал премьер Белоруссии Сергей Румас.

Его заявление сделано на фоне ситуации с пандемией коронавируса, сообщило РИА «Новости». По мнению Румаса, со временем все больше расчетов должно происходить в национальных валютах, а не в долларах.

Премьер подчеркнул, что эпидемия показала важность проведения в ЕАЭС общей политики в сфере промышленности и агропрома, а также совместных программ по импортозамещению. Об этом написал ТАСС.

Белорусский политик отметил, что если его идею поддержат, то союзу достаточно легко будет согласовать проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ранее Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ в 2020 году. Минск объяснил это падением мировых цен на энергоресурсы, в том числе и на газ. Также Румас заявил, что Минск надеется в апреле получить от РФ два миллиона баррелей нефти по четыре доллара за баррель.