Белорусский политолог заявил, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией

Крым только выиграл от воссоединения с Россией. Такое мнение высказал представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

«Полуостров активно развивается, очень динамично. <…> Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», — сказал Дзермант РИА «Новости».

Он добавил, что жители Крыма рады возможности свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и голосовали на референдуме семь лет назад.

Всего из Белоруссии в Крым приехали пять человек — это политики, политологи и общественники. Они примут участие в Ливадийском форуме, в рамках состоится заседание экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в его планы входит посещение Крыма. По его словам, полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Политик подчеркнул, что его поездка будет означать признание выбора крымчан.