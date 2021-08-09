Белорусский политолог заявил, что двери на Запад для Лукашенко закрыты

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал изданию Lenta.ru, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко особое отношение к западным странам. Однако из-за событий последних месяцев, по мнению эксперта, Запад не захочет больше сотрудничать с Лукашенко.

Болкунец заметил, что признание Запада необходимо президенту Белоруссии. Так как этого признания сейчас нет, специалист предположил, что Лукашенко будет сознательно идти на провокации в надежде на то, что Запад начнет вести с ним переговоры. По мнению политолога, белорусские власти прошли точку невозврата в отношениях с США и ЕС.

«Двери на Запад для Лукашенко закрыты. Да, формально его признают президентом, но фактически считают человеком, уходящим из белорусской политики и имеющим подмоченную репутацию», — резюмировал собеседник издания.