Белорусский политолог усомнился в опасности санкций США

Белорусский политолог Алексей Дзермант усомнился в опасности санкций США и Евросоюза.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что страна может ввести ограничения в отношении Белоруссии. Он пояснил, что Белый дом пока не определился, как реагировать на события в республике, где после выборов президента начались массовые беспорядки. Политик предупредил о намерении США работать в этом направлении с европейскими партнерами.

Дзермант предположил, что Помпео имел в виду санкции, касающиеся поставок топлива, пишет ИА НСН.

«Он говорил о поставках американской нефти. Но эти поставки не очень значительны. Другое дело — экономические связи с ЕС. Туда идет 30-35% белорусского экспорта. Но даже предыдущий опыт санкций говорит, что ЕС не включает в санкции товары этого экспорта, даже в более острые моменты», — уточнил специалист.

По словам эксперта, речь идет о точечных, персональных ограничениях. Также он считает, что санкции могут распространиться на предприятия, которые составляют конкуренцию американским и европейским организациям.