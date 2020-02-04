Белорусский политолог усомнился, что встреча Лукашенко и Путина принесет изменения

По словам Болкунца, встреча 7 февраля не даст существенных изменений. Важнейшей темой обсуждения политолог видит нефте-газовый вопрос. Эксперт отметил, что до конца президентского срока Лукашенко осталось около 200 дней, а «нефть, которую ему давала компания „Русснефть“ Михаила Гуцериева, практически выбрана в январе». Поэтому от решения этого вопроса зависит дальнейшая политическая карьера главы государства.

Политолог напомнил о визите в Минск госсекретаря США Майка Помпео 1 февраля и его обещании на 100% обеспечить Белоруссию нефтью «по конкурентной цене». Это обстоятельство будет козырем Лукашенко. Однако Болкунец усомнился, что Соединенные Штаты окажут Белоруссии реальную поддержку.

Также политолог отметил, что в эту встречу вряд ли будут подписаны дорожные карты.

«Москве некуда торопиться, и надо ждать, когда Александр Лукашенко созреет. Тем более что он уже 20-й год подряд обещает гражданам двух стран углубление интеграции. И вот как раз сейчас наступает реальный момент истины, когда стороны должны сесть, посмотреть, что сделано, и понять, как они дальше будут двигаться в двусторонних отношениях. Сейчас, как мы видим, Лукашенко деликатно уходит от желания подписывать дорожную карту по углублению интеграции, где как раз прописаны все механизмы, в том числе получение Белоруссией компенсации по углеводородам», — заключил политолог.