Белорусский парламент остался без оппозиции в Палате представителей

Центризбирком Белоруссии опубликовал результаты выборов в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) страны. Представителей оппозиции в новом составе не будет: не прошли.

Выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 17 ноября. Депутаты Палаты представителей были избраны по всем 110 округам страны. Как предварительно подсчитала ЦИК, явка составила 77,22%. Представители белорусской оппозиции не прошли ни по одному из округов.

Источник фото: сайт президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко также принял участие в голосовании. На избирательном участке, где прошло волеизъявление главы государства, Лукашенко провел стихийный импровизированный брифинг, в ходе которого ответил на вопросы не только журналистов, но и обывателей. В частности, Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии поддержат людей, которые будут конструктивно работать в парламенте.

«Для меня это очень серьезный практичный вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте. В любой стране кто-то заботится и поддерживает того или иного депутата или группу депутатов. Мы об этом говорим откровенно, не играя в какую-то дутую демократию», — заметил белорусский лидер.

Среди известных граждан страны в парламент, в частности, прошли обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, руководитель провластного общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, посол Белоруссии в Турции и бывший пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, а также телеведущий Тенгиз Думбадзе.