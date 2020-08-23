Белорусский оператор связи сообщил, что снизил пропускную способность 3G-сети в некоторых районах Минска

Один из мобильных операторов связи в Белоруссии сообщил, что по требованию властей в интересах нацбезопасности понизил пропускную способность 3G-сетей в некоторых районах столицы.

«Существенно снижена пропускная способность 3G-сети А1 на территории некоторых районов Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — указали в пресс-службе компании, пишет РИА «Новости».

Там также пообещали сообщить, когда будет восстановлен корректный доступ к услуге.

Сегодня протестующие снова собрались для участия в несогласованной акции. Они прошли от площади Независимости до стелы «Минск — город-герой» и музейно-паркового комплекса «Победа». Там находились сотрудники правоохранительных органов, но демонстрация прошла без столкновений. После протестующие отправились на площадь Государственного флага.