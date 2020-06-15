Белорусский Нацбанк ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию

Отмечается, что временную администрацию ввели с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков, а также для того, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организации. Руководителем временной администрации назначили Надежду Ермакову.

«Полномочия правления ОАО „Белгазпромбанк“ на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены», — говорится в сообщении.