Белорусский митрополит призвал Лукашенко к сдержанности и мудрости

«Я надеюсь, наша власть услышит голос простых людей и сделает все, чтобы сохранить мир на благословенной белорусской земле», — заявил митрополит.

Священнослужитель также попросил главу республики, как главнокомандующего страны, направить защитников в «нужную сторону».

«Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости», — отметил он.

Митрополит Павел намерен встретиться с представителями власти. Помимо этого он обратился к «защитникам нашего отечества». Их священнослужитель призвал соизмерять свою силу и ответственность по отношению к тем, кто «ищет путь, но не знает, как стать на этот путь».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. С этим не согласны некоторые граждане республики, они устраивают массовые протесты. Люди выходят на улицу на антиправительственные митинги. Во время акции протестов для разгона демонстрантов силовики используют резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

По данным МВД Белоруссии, с начала митингов задержаны около семи тысяч человек, пострадали более 600 граждан. Как минимум один человек погиб, на месте его гибели 13 августа собралась многотысячная толпа.

Последними событиями в Белоруссии также обеспокоены в МИД России. Москва следит за происходящим в Белоруссии и переживает из-за протестных акций в стране.