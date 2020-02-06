Белорусский министр покорил ТikТоk приглашением на книжную выставку

В Сети обратили внимание на милое приглашение министерства информации Белоруссии на книжную ярмарку, которая пройдет в Минске с 5 по 9 февраля.

На ролике министр информации Александр Карлюкевич рукой указывает на появляющиеся в видео надписи, в которых названы главные причины, по которым XXVII Минскую международную книжную выставку-ярмарку никак нельзя пропустить.

В конце Карлюкевич приглашающе простирает руки, между которыми появляется надпись «Приглашаем всех!».

Пользователи весьма положительно отнеслись к тому, министерство информации использует популярные соцсети для того, чтобы заинтересовать современную молодежь культурными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что министерство информации Белоруссии начало идентифицировать комментаторов в интернете. Теперь высказать свое мнение можно будет только после предоставления номера телефона.