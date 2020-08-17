Белорусский металлургический завод не присоединился к забастовкам

В Белоруссии на некоторых предприятиях начались забастовки. Белорусский металлургический завод к ним пока не присоединился, хотя настроения в коллективе царят неоднозначные.

В пресс-службе расположенного в Жлобине завода рассказали ТАСС, что утром 17 августа на предприятии планово остановили работу на участке цеха.

«С 08:00 до 11:00 на участке цеха <…> была плановая остановка, и сейчас она еще продолжается», — заявили на БМЗ.

Остановку на предприятии объяснили «особенностями потребления электроэнергии в пиковый период».

Завод, подчеркнули в пресс-службе, продолжает работу. Однако на предприятии указали на «неоднозначные настроения» среди сотрудников БМЗ.

После президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа, в Белоруссии начались массовые протесты. Победил, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко. У него 80,1% голосов, а у основной конкурентки главы государства Светланы Тихановской — 10,1%.

Столкновения между участниками протестных акций и силовиками прошли в Минске и других белорусских городах. На некоторых предприятиях начались забастовки. Лукашенко заявил, что не может заставить бастующих работать.