Мир 29 января 2024, 15:24 Белорусский космонавт отправится на орбиту весной 2024 года Путин: белорусского космонавта отправят на орбиту весной 2024 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах отправки в космос белорусского космонавта весной текущего года. Об этом он рассказал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции. Это мероприятие запланировали на весну текущего года», — сказал глава государства.

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Также Путин отметил, что, когда при участии России в республике построили Белорусскую ГЭС, она стала атомной державой.

«Это очень серьезное движение вперед. Мы имеем ввиду, что не просто станцию построили, а положили начало созданию целой отрасли», — добавил президент.

Ранее Путин сообщил, что Россия в будущем намерена поддерживать и развивать частные инициативы в космической сфере. Он сослался на пример американского бизнесмена Илона Маска, у которого многое получается «благодаря поддержке со стороны правительства США».