Белорусский канал заявил о связи советника Байдена с подготовкой переворота

Белорусский телеканал ОНТ заявил о связи советника президента Майкла Карпентера с подготовкой покушения на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Подробности канал пообещал сообщить на следующей неделе.

По данным ОНТ, в попытке свергнуть Лукашенко «без Соединенных Штатов не обошлось». А «искать правду» нужно у советника президента Джо Байдена Майкла Карпентера.

«Он расскажет, если захочет», — утверждает канал.

На прошлой неделе Лукашенко сообщил о задержании группы заговорщиков, готовивших покушение на него и его сыновей. Президент заявил, что к попытке переворота причастны американские спецслужбы.

В США отвергли обвинения. Белорусский КГБ и ФСБ России сообщили о задержании нескольких человек. Речь идет о юристе Юрии Зенковиче, политологе Александре Федуте и оппозиционере Григории Костусеве. ОНТ показал кадры, на которых они признают вину.

На оперативном видео ФСБ Зенкович, Федута и другие обсуждают планы свержения Лукашенко. Зенкович называет задачей номер один «устранение самого главного». А Федута отвечает, что в первый час восстания необходимо «интернировать» (ограничить свободу передвижения) как минимум 30 жителей Минска.