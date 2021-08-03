«Белорусский дом в Украине» сообщил о слежке за его главой

За главой «Белорусского дома в Украине» (БДУ) Виталием Шишовым, которого нашли мертвым в Киеве, следили. Об этом говорится в сообщении организации в Telegram.

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Белоруссии о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», — отметил автор поста.

В БДУ добавили, что Шишов с юмором относился к этим предупреждениям. Сообщество обвинило в гибели своего руководителя белорусские спецслужбы, так как он «был опасен для режима».

Тело Шишова нашли в одном из парков Киева 3 августа. Правоохранители не исключают как самоубийство, так и убийство, замаскированное под суицид. Точную причину смерти мужчины назовут после экспертизы.

Ранее в БДУ рассказали, что Шишов утром 2 августа вышел на пробежку и не вернулся. Он не отвечал на звонки. Участники сообщества пытались искать Шишова самостоятельно, но потом обратились в полицию и СБУ. В операции принимали участие волонтеры.