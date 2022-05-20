Белорусский дипломат увидел в санкциях Запада отголоски нацизма

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что в односторонних санкциях Запада видны отголоски нацизма. При этом они преподносятся так, будто направлены на «возвращение свободы» народу республики. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — сказал Рыбаков.

Он добавил, что преподносилась ситуация таким образом, будто ограничительные меры должны вернуть свободу народу Белоруссии, что «санкции освобождают». По словам Рыбакова, раньше они это уже слышали.

«Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово „труд“. „Труд освобождает“. Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — заявил белорусский постпред.

Он также призвал авторов односторонних ограничений серьезно задуматься над собственной политикой и гибко ее откорректировать. При этом Белоруссия готова рассмотреть все конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.