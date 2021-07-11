Белорусский депутат обвинил оппозицию в атаке на дом с коктейлями Молотова

Неизвестный закидал коктейлями Молотова дом зампреда комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олега Гайдукевича. Об этом журналистам заявил сам политик. Он винит в случившемся оппозицию.

«Ночью в мой дом кинули три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две — на стоянку у дома», — сказал депутат в комментарии РИА «Новости».

По его словам, одна из бутылок, которая упала на стоянку, разбилась и загорелась. В момент нападения ни Гайдукевича, ни его родственников не было дома. Рядом с домом стояли машины, видимо, это сбило злоумышленника с толку, предложил он.

Политик добавил, что на шум выбежал его сосед, который увидел нападавшего. О случившемся сообщили правоохранительным органам. Идет проверка.

Гадукевич считает, что на его дом напали из-за его политической позиции.

«Вот такую „демократию“ они (оппозиционеры — прим. ред.) нам готовят», — заключил он.