Белорусский депутат объяснил решение властей отказаться от нейтралитета в конституции

Белорусский общественно-политический деятель Олег Гайдукевич прокомментировал предложение Конституционного суда Белоруссии о намерении изъять из основного закона страны пункт о нейтралитете. Интервью с политиком опубликовал «Политэксперт».

Депутат сообщил, что статус нейтралитета в Белоруссии был внесен в Конституцию сразу же после развала СССР. Тогда, по словам Гайдукевича, у власти стояли прозападные силы.

«И была такая иллюзия на просторах постсоветского пространства. Верили в то, что на Западе искренне переживают за свободу и демократию в нашей стране, что они хотят с нами дружить, что расширения НАТО не будет, никаких баз новых не будет», — заявил общественный деятель.

За последний год отношения между Белоруссией и Западом только ухудшились. В отношении государства вводятся санкции, а западные страны финансово поддерживают радикальную оппозицию.

Почему вопрос о нейтралитете встал на повестку дня именно сегодня, по мнению Гайдукевича, объясняется очень просто. Дело в том, что сейчас в стране пишется новая конституция. Раньше не было необходимости менять один вышеназванный пункт. Нововведений будет достаточно много. В частности, будут отмечены вопрос об институте семьи как союза мужчины и женщины, тема перераспределения полномочий между парламентом, президентом и другими структурами, а также укрепление конституционного суда и исполнительной власти.