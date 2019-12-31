Белорусский Дед Мороз переплыл Неман

Уроженец города Гродно Филипп Федорчук стал моржом несколько лет назад. В последнее время он живет в Санкт-Петербурге, но праздники решил провести на родине.

«Часто приезжаю на праздники в родной и любимый город. Решил, что стоит покорить и Неман», — рассказала мужчина.

Мужчина погрузился в воду в костюме Деда Мороза, но где-то на середине реки от шубы пришлось избавиться — она мешала плыть. Федорчук рассказал, что с поставленной самому себе задачей справился, хотя река была «непростая».

По словам сопровождавших на лодке белоруса спасателей, Неман — коварная река, в которой известны сильные течения. Да и погодные условия были непростыми. Температура воды не превышала трех градусов, а температура воздуха — четырех. Без специальной подготовки человек может продержаться на воде в таких условиях всего несколько минут.