    31 декабря 2019, 19:19

    Белорусский Дед Мороз переплыл Неман

    Светлана Степанова

    Мужчина решил поздравить жителей родного города Гродно весьма оригинальным способом. Он переплыл Неман костюме Деда Мороза. Об этом сообщило агентство БелТА.
    Белорусский Дед Мороз переплыл Неман

    Уроженец города Гродно Филипп Федорчук стал моржом несколько лет назад. В последнее время он живет в Санкт-Петербурге, но праздники решил провести на родине.

    «Часто приезжаю на праздники в родной и любимый город. Решил, что стоит покорить и Неман», — рассказала мужчина.

    Мужчина погрузился в воду в костюме Деда Мороза, но где-то на середине реки от шубы пришлось избавиться — она мешала плыть. Федорчук рассказал, что с поставленной самому себе задачей справился, хотя река была «непростая».

    По словам сопровождавших на лодке белоруса спасателей, Неман — коварная река, в которой известны сильные течения. Да и погодные условия были непростыми. Температура воды не превышала трех градусов, а температура воздуха — четырех. Без специальной подготовки человек может продержаться на воде в таких условиях всего несколько минут.