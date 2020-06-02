Белорусских военных пригласили участвовать в параде в Москве

По данным RT, «буквально вчера Минобороны Беларуси получило приглашение». «Сейчас этот вопрос на рассмотрении», — заключила Гаврусик.

Ранее стало известно, что Парад Победы на Красной площади начнется около 10:00 24 июня. Торжество продлится приблизительно 1,5 часа и повторит некоторые элементы самого первого празднования.