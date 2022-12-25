Мир 25 декабря 2022, 21:06 Белорусских военных подготовили к работе с комплексами «Искандер» и С-400 Минобороны Белоруссии: военные республики готовы к работе с комплексами «Искандер» и С-400 РИА «Новости»

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Военнослужащие Белоруссии прошли полный курс подготовки к работе с ракетными комплексами «Искандер» и зенитными ракетными системами С-400. Об этом сообщил начальник Главного управления идеологической работы Минобороны республики Леонид Касинский в интервью телеканалу СТВ.

«Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты [комплексов „Искандер“ и С-400] прошли полный курс подготовки», — заявил он.

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Бойцов обучали в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии. Как отметил Касинский, комплекты уже находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач.

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Сейчас продолжается подготовка летного и летно-технического состава самолетов, способных нести специальные авиационные боеприпасы. Речь идет о переоборудованных летательных аппаратах.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин сообщил, что Россия отправила в Белоруссию комплексы ПВО С-400 и мобильные оперативно-тактические ракетные установки «Искандер». Он подчеркнул, что переданное оружие поможет укрепить системы противовоздушной обороны обеих стран.