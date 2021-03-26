Белорусских водителей начали лишать прав за сигналы против Лукашенко

В Белоруссии нескольким водителям аннулировали права из-за того, что они сигналили в поддержку протестующих. Об этом сообщила Госавтоинспекция Минска.

В ведомстве отметили, что с 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Теперь за нарушение правил пользования звуковыми сигналами водителям могут выписать штраф до 10 базовых величин (около 8,5 тысячи российских рублей) с лишением прав сроком до одного года или без лишения.

26 марта суды начали рассматривать административные дела в отношении водителей, «которые необоснованно подавали звуковые сигналы» накануне, сказано в сообщении в Telegram-канале минского управления ГАИ.

Водителей, дела которых успели рассмотреть, лишили права управления транспортными средствами. На какой срок, не уточняется. Также неизвестно, о каком числе водителей идет речь.

25 марта белорусская оппозиция отметила День воли, приуроченный к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

По данным белорусского МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержали более 200 человек.

Протестные акции проходят в Белоруссии с августа прошлого года. Активисты требуют отставки президента Александра Лукашенко.