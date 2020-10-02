Белорусских послов отозвали из Литвы и Польши для консультаций

После введения санкций Белоруссия решила отозвать для консультаций своих послов из Литвы и Польши. Об этом сообщи пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Белоруссии», — привел портал tut.by заявление Глаза.

Пресс-секретарь министерства добавил, что белорусские послы будут отозваны из Польши и Литвы с 5 октября. При этом послам этих двух стран предложили сделать тоже самое. По словам Глаза, теперь в литовском посольстве останется 14 дипломатов вместе 25, а в польском — 18 вместе 50.

Такие меры пресс-секретарь назвал вынужденными. Он отметил, что применить их пришлось «исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси». Также он добавил, что Белоруссия введет симметричные санкции в отношении Великобритании и Канады.

Европейские страны начали вводить санкции против Белоруссии после начала протестов в республике. Митинги начались после победы Александра Лукашенко на выборах президента. Многие страны не признали итоги голосования, а Лукашенко в ответ заявлял, что именно они являются организаторами белорусских протестов.