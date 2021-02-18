Белорусских губернаторов научат обращаться с оружием

Белорусских губернаторов и военкомов задействовали на сборах «Военная безопасность и оборона Беларуси». Они попрактикуются в обращении с оружием и повысят уровень своей подготовки по вопросам военной безопасности.

«На сборы привлечены председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов и их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны», — приводит Sputnik Беларусь текст сообщения Минобороны республики. В ведомстве отметили, что сбор проходит на базе 51-й артиллерийской бригады в Осиповичах (Минская область). Губернаторам, их заместителям и военным комиссарам расскажут об основных тенденциях развития военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Чиновники изучат особенности применения военной силы в современных конфликтах. Им в действие покажут оружие, которое есть у белорусской армии.