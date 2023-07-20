Мир 20 июля 2023, 09:35 Белорусские ВС и бойцы «Вагнера» проведут тренировки близ границы с Польшей Минобороны Белоруссии сообщило о тренировках с «Вагнером» близ границы с Польшей РИА «Новости»

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Вооруженные силы Белоруссии продолжат совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». Учебно-боевые задачи в течение этой недели будут отрабатывать на полигоне «Брестский» близ границы с Польшей, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне „Брестский“», — пояснили в министерстве.

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Подробности Минобороны обещало предоставить позже.

В середине июля ведомство прояснило дальнейшую совместную систему подготовки ВС республики и бойцов ЧВК «Вагнер». Для этих целей министерство и руководство компании выработали дорожную карту о передаче опыта между подразделениями различных родов войск, пояснили в пресс-службе.

Бойцы «Вагнера» уже выступали инструкторами по ряду военных дисциплин на занятиях с подразделениями территориальных войск под Осиповичами. В рамках тренировок военнообязанные осваивали навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, изучали тактическую медицину и инженерную подготовку.