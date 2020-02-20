Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ полковник Валерий Ревенко рассказал, что это мероприятие «представляет наибольшую важность» для Вооруженных сил Белоруссии.

«Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве», — уточнил он.