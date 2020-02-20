Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Военные из Белоруссии примут участие в параде в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ полковник Валерий Ревенко рассказал, что это мероприятие «представляет наибольшую важность» для Вооруженных сил Белоруссии.
«Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве», — уточнил он.