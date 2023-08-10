Мир 10 августа 2023, 15:42 Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты Минобороны Белоруссии: несколько дронов пытались пролететь над охраняемой территорией РИА «Новости»

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Несколько беспилотников пытались пролететь над охраняемой территорией в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«Средствами РЭБ пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией», — передали в ведомстве.

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Белорусские военные задержали оператора дрона, который пытался запустить БПЛА над одной из воинских частей. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

За последние две недели в Белоруссии пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории. Всех военнослужащих, которые проявили бдительность, наградили.

В ночь на 10 августа киевский режим попытался атаковать Москву и Севастополь. Системы ПВО сбили два ударных БПЛА, которые направлялись к столице. Один упал в Калужской области, а другой — в Одинцове Московской области.

По Севастополю украинские боевики выпустили 11 дронов. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, передавали в Минобороны России. Никто из мирных жителей не пострадал.